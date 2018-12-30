Скорбные проводы года на «Арене-2000»

СЕГОДНЯ 19:22 2018-12-30T19:22:16+03:00

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Посмотреть последнюю игру в 2018 году на льду «Арены-2000» ярославские болельщики отправлялись с расчетом на новогодний подарок от своей любимой команды в виде победы. Однако подарка они не дождались, потому что гости приехали в Ярославль не с подарочным комплектом очков для гостеприимных хозяев. В памяти минчан, конечно, хорошо отложился их успех здесь три месяца назад. Так что. Можно было еще разок попробовать. У минчан это получилось, в чем есть, понятно, и их заслуга, поскольку в активности гости заметно превосходили команду Дмитрия Квартальнова. А вот ярославцы не особо были напористы. За весь первый период наши практически не создали у чужих ворот голевой момент или хотя бы острый. Минчане за свою настырность оказались вознаграждены, когда после дальнего броска защитника шайба от борта отскочила на «пятачок» с другой стороны и была добита в ворота Коновалова. После перерыва ярославцы ринулись отыгрываться, как того требовала обстановка, но уже через минуту получили новый удар, когда на «пятачке» их опять опередил форвард гостей. До конца периода этот «холодный душ» сковывал ярославцев. Однако начало третьего периода стало уже не «душем», а нокаутом. Но этот раз провал нашей защиты получился в чужой зоне, на что минчане организовали «два в один», после чего хозяева уже были озабочены только голом престижа. Но игра у ярославцев настолько разладилась и потеряла стройность действий, что даже на один гол не получилось. Но получилось скорбное для ярославцев прощание с 2018 годом.

«Локомотив» - «Динамо» (Минск) – 0:3(0:1;0:1;0:1)