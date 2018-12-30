Красных троллейбусов в Ярославле станет намного больше

СЕГОДНЯ 18:40 2018-12-30T18:40:18+03:00

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В воскресенье, 30 декабря, в Ярославль доставили новый красный троллейбус. О его приезде Владимир Волков, мэр города, сообщил на своих страничках в соцсетях. Этот троллейбус стал первым из семи, которые пополнят городской автопарк до конца января. Новые современные трамваи должны порадовать ярославцев низким полом. А для мамочек с колясками и инвалидов в них есть раскладной пандус.

Такие красные трамваи уже ходят по улицам Ярославля - два приехали в город летом. Претензий у горожан и гостей города к ним не возникло, так что город закупил еще семь.

Напомним, недавно в городе появился другой красивый троллейбус - второй новогодний. Он вышел на маршрут №1.