"Студеный лед" в Ярославле: когда посмотреть хоккей, а когда можно самим покататься на Советской площади

СЕГОДНЯ 17:37 2018-12-30T17:37:04+03:00

Ежегодный турнир передвинули на более раннее время, чтобы освободить время для массового катания

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В Ярославле начались игры турнира любительских команд "Студеный лед". Для любителей хоккея это значит, что можно будет несколько дней подряд смотреть на неплохой хоккей. Бесплатно. А для желающих покататься на коньках на Советской площади это создает некоторые препятствия.

- Матчи турнира будут проходить в утренние часы, чтобы оставалось время для других видов спорта, для проведения мастер-классов по шорттрекингу и фигурному катанию. И чтобы жителям большую часть времени предоставить под массовое катание, - уточнил Алексей Кокурин, начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля.

В этом году в турнире соревнуются 8 команд: Яр Легенда 17, Молния, Викинги, Орион, ЯрКлимат, Спарта, Торнадо, Северная стрела. Их игры начались 28 декабря, а закончатся 6 января. Вот расписание по дням:

31 декабря:

09:00-14:00

2 января:

09:00-15:00

03 января:

09:00-13:00

04 января:

09:00-13:00

05 января:

09:00-13:00

06 января:

10:00-14:00 – матчи и награждение победителей.