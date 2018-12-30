"Студеный лед" в Ярославле: когда посмотреть хоккей, а когда можно самим покататься на Советской площади
В Ярославле начались игры турнира любительских команд "Студеный лед". Для любителей хоккея это значит, что можно будет несколько дней подряд смотреть на неплохой хоккей. Бесплатно. А для желающих покататься на коньках на Советской площади это создает некоторые препятствия.
- Матчи турнира будут проходить в утренние часы, чтобы оставалось время для других видов спорта, для проведения мастер-классов по шорттрекингу и фигурному катанию. И чтобы жителям большую часть времени предоставить под массовое катание, - уточнил Алексей Кокурин, начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Ярославля.
В этом году в турнире соревнуются 8 команд: Яр Легенда 17, Молния, Викинги, Орион, ЯрКлимат, Спарта, Торнадо, Северная стрела. Их игры начались 28 декабря, а закончатся 6 января. Вот расписание по дням:
31 декабря:
09:00-14:00
2 января:
09:00-15:00
03 января:
09:00-13:00
04 января:
09:00-13:00
05 января:
09:00-13:00
06 января:
10:00-14:00 – матчи и награждение победителей.