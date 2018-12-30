Дом, который снес экскаватор: в Ярославле сосед убрал незаконную двухэтажку со своего участка

СЕГОДНЯ 16:20 2018-12-30T16:20:29+03:00

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В Ярославле разногласия между соседями разрешил экскаватор. Он снес дом, нелегально стоящий на чужой территории, под присмотром судебных приставов.

Какое-то время назад ярославец построил двухэтажное здание. С этим зданием была лишь одна проблема - оно стояло не только на территории самого ярославца, но и на соседнем участке. Который принадлежал другому человеку.

- Ущемленный сосед обратился с иском в суд, который обязал снести строение. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, но исполнять решение суда собственник постройки не спешил, - рассказали в службе судебных приставов.

Тогда сосед просто нанял экскаватор и позвал судебных приставов. Под их присмотром здание снесли. А хозяин двухэтажкки посмотреть на разрушение не пришел. Но ему ещё придется компенсировать плату за экскаватор.