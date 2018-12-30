2018-12-30T16:20:29+03:00
Общество

Дом, который снес экскаватор: в Ярославле сосед убрал незаконную двухэтажку со своего участка

Нелегальному строителю придется заплатить за снос своего здания
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Экскаватор решил проблемуЭкскаватор решил проблемуФото: Служба судебных приставов
Изменить размер текста:

В Ярославле разногласия между соседями разрешил экскаватор. Он снес дом, нелегально стоящий на чужой территории, под присмотром судебных приставов.

Какое-то время назад ярославец построил двухэтажное здание. С этим зданием была лишь одна проблема - оно стояло не только на территории самого ярославца, но и на соседнем участке. Который принадлежал другому человеку.

- Ущемленный сосед обратился с иском в суд, который обязал снести строение. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, но исполнять решение суда собственник постройки не спешил, - рассказали в службе судебных приставов.

Тогда сосед просто нанял экскаватор и позвал судебных приставов. Под их присмотром здание снесли. А хозяин двухэтажкки посмотреть на разрушение не пришел. Но ему ещё придется компенсировать плату за экскаватор.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скорбные проводы года на «Арене-2000»
Красных троллейбусов в Ярославле станет намного больше
Полиция поймала попутчика Ирины Ахматовой, пропавшей из собственной машины неделю назад
"Студеный лед" в Ярославле: когда посмотреть хоккей, а когда можно самим покататься на Советской площади
Ледяной барельеф с медведем появился в Ярославле
Не елочка, но горит: ночью в Рыбинске снова загорелась машина
Цирк или дельфины и "Локо": Дмитрий Миронов привез с всероссийской "Елки желаний" два шарика
Пять лет за пять граммов: Полиция нашла продавца наркотиков из Ярославля
Ярославца, труп которого нашли сегодня в Заволжском районе, бомж убил из-за мертвой кошки
«Ярославич» начисто проиграл в Казани
Ярославские автомобилисты показали, какими должны быть «свиньи» на дорогах
Медведица Маша впала в спячку
Воспитанник ярославского интерната подарил крутую песню «Шиннику»
Под Ярославлем нашли труп убитого мужчины
В Ярославской области Дубковская школа получила автобус на Новый год
В 2019 году в Ярославле школьники и студенты продолжат получать транспортные льготы
В Ярославской области пропал 14-летний мальчик
Военный из Ярославля попытался кинуть государство на несколько миллионов и получил срок
На Линейной в Ярославле появился долгожданный светофор
В Ярославле появился второй новогодний трамвай
За вывоз мусора в 2019 году ярославцы будут платить больше
В Ярославле мужчина в костюме инкассатора на велосипеде вынес из автосалона 5,5 млн рублей
В Ярославле уничтожат 130 банок нелегальных консервов
Два этапа, не больше 4%: как повысят тарифы на коммуналку в Ярославской области
«Локомотив» и дома переиграл «Спартак» с таким же счетом, что в Москве