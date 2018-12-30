Ледяной барельеф с медведем появился в Ярославле

СЕГОДНЯ 14:10 2018-12-30T14:10:53+03:00

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В Ярославле закончили украшать город к Новому году. В субботу, 29 декабря, на улице Андропова поставили медведя с секирой в виде ледяного барельефа. Автор инсталляции - Вячеслав Свириденко - таким образом поздравил город с наступающим Новым годом.

- Я решил сделать такой подарок городу, в котором живу. Надеюсь, что это место станет еще одним центром притяжения для ярославцев и гостей города, а цветные надписи и подсветка придают барельефу особенно праздничный вид, - рассказал Вячеслав Свириденко.

Для скульптуры понадобилось 12 тонн льда, которые нашли на Климовских озёрах. Примечательно, что после обработки лед остался прозрачным. Эта инсталляция стала одной из 34 установленных по всему городу.

А вот автомобилисты поздравили город с Новым годом ещё более креативно: они выстроились "свиньей".