Не елочка, но горит: ночью в Рыбинске снова загорелась машина

СЕГОДНЯ 13:26 2018-12-30T13:26:56+03:00

В автопожаре обошлось без человеческих жертв и пострадавших

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В ночь с субботы на воскресенье, 30 декабря, в Рыбинске загорелась иномарка. "SsangYong" вспыхнул около дома номер 4 по улице Новоселов в 00:25.

- Всего к ликвидации пожара привлекались: пожарная часть № 21 и 10 всего в количестве 9 человек личного состава и 2 единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

В 00:45 пожар полностью ликвидировали, не дав огню перекинуться на ближайшие машины или деревья, но иномарка уже успела сильно пострадать. Но, в конце концов, в автопожаре обошлось без человеческих жертв.

Напомним, недавно появились подробности страшного ДТП в Брагино, где спасателям пришлось постараться, чтобы достать водителя из покореженной машины.