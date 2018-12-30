Цирк или дельфины и "Локо": Дмитрий Миронов привез с всероссийской "Елки желаний" два шарика
Дмитрий Миронов, ярославский губернатор, исполнит желания двух мальчиков. Недавно он привез два шарика с московской "Елки желаний", которую украсили новогодними пожеланиями людей со всей России.
- Михаил Дерябин мечтает поплавать с дельфинами или сходить в цирк. А 10-летний Глеб Шашлов хочет поиграть в хоккей с «Локомотивом», - написал Дмитрий Миронов на своей страничке Вконтакте и заверил: Обязательно исполним эти желания ребят.
В комментариях ярославцы тоже оставили свои пожелания: чтобы недострои достроились, а дольщики перестали быть обманутыми и уже наконец-то въехали в свои квартиры. И эти желания исполнить несколько сложнее. Хотя, в статистике и рейтингах всё выглядит более чем радужно.