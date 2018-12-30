2018-12-30T11:18:45+03:00
Происшествия

Пять лет за пять граммов: Полиция нашла продавца наркотиков из Ярославля

Мужчина хотел сбыть синтетические наркотики и гашиш
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Мужчина скоро должен услышать приговор судаМужчина скоро должен услышать приговор судаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославская полиция поймала 30-летнего мужчину с подозрительными свертками. Экспертиза подтвердила, что в свертках были синтетические наркотики и гашиш. Больше пяти грамм порошка в 14 свертках приобщили к делу как вещдок.

- По оперативной информации данное наркотическое вещество предназначалось для дальнейшего сбыта, - рассказали в полиции.

На мужчину завели дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Максимум, что ему грозит - это пять лет тюрьмы. Но если выяснится, что в деле есть смягчающие обстоятельства, ярославец может отделаться штрафом.

Напомним, недавно военный из Ярославля получил срок за то, что обманул государство на несколько миллионов. Этот срок был заметно меньше того, который грозит мужчине с наркотиками.

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