2018-12-29T20:21:51+03:00
Происшествия

Ярославца, труп которого нашли сегодня в Заволжском районе, бомж убил из-за мертвой кошки

Два брата пришли помянуть питомца и помешали шумом бездомному
Роман Рыжиков
Поделиться:
Поминки кошки обернулись похоронами для одного из братьевПоминки кошки обернулись похоронами для одного из братьевФото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

Стали известны подробности убийства ярославца, тело которого сегодня обнаружили на границе Заволжского и Ярославского районов. Мужчину убил бездомный, которому он вместе с братом помешал шумом.

Как рассказали в Следственном комитете, двое братьев пришли помянуть кошку на место, в котором они похоронили животное в прошлом году. Поминки оказались слишком шумными, на звук откуда-то выбежал бездомный, и между мужчинами возникла перепалка. Конфликт обернулся поножовщиной, одного мужчину бомж ранил смертельно, второму удалось убежать. Бездомный скрылся с места преступления.

Решается вопрос о возбуждение уголовного дела.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ярославич» начисто проиграл в Казани
Ярославские автомобилисты показали, какими должны быть «свиньи» на дорогах
Медведица Маша впала в спячку
Воспитанник ярославского интерната подарил крутую песню «Шиннику»
Под Ярославлем нашли труп убитого мужчины
В Ярославской области Дубковская школа получила автобус на Новый год
В 2019 году в Ярославле школьники и студенты продолжат получать транспортные льготы
В Ярославской области пропал 14-летний мальчик
Военный из Ярославля попытался кинуть государство на несколько миллионов и получил срок
На Линейной в Ярославле появился долгожданный светофор
В Ярославле появился второй новогодний трамвай
За вывоз мусора в 2019 году ярославцы будут платить больше
В Ярославле мужчина в костюме инкассатора на велосипеде вынес из автосалона 5,5 млн рублей
В Ярославле уничтожат 130 банок нелегальных консервов
Два этапа, не больше 4%: как повысят тарифы на коммуналку в Ярославской области
«Локомотив» и дома переиграл «Спартак» с таким же счетом, что в Москве