Ярославца, труп которого нашли сегодня в Заволжском районе, бомж убил из-за мертвой кошки

СЕГОДНЯ 20:21 2018-12-29T20:21:51+03:00

Поминки кошки обернулись похоронами для одного из братьев Фото: Роман Рыжиков

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Стали известны подробности убийства ярославца, тело которого сегодня обнаружили на границе Заволжского и Ярославского районов. Мужчину убил бездомный, которому он вместе с братом помешал шумом.

Как рассказали в Следственном комитете, двое братьев пришли помянуть кошку на место, в котором они похоронили животное в прошлом году. Поминки оказались слишком шумными, на звук откуда-то выбежал бездомный, и между мужчинами возникла перепалка. Конфликт обернулся поножовщиной, одного мужчину бомж ранил смертельно, второму удалось убежать. Бездомный скрылся с места преступления.

Решается вопрос о возбуждение уголовного дела.