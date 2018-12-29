2018-12-29T19:17:05+03:00
Спорт

«Ярославич» начисто проиграл в Казани

Ярославцы ничего не смогли противопоставить лидеру суперлиги
Виктор ПОЛЯК
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Поклонники ярославского волейбола вряд ли питали большие надежды на успех команды Юрия Филиппова в выездном матче с «Зенитом-Казань». У казанцев состав укомплектован высококлассными волейболистами, причем, практически на два состава. Одно перечисление имен говорит лучше рекламы. Воспитанник ярославского волейбола Максим Михайлов, неоднократный обладатель призов лучшего игрока разных турниров мирового уровня. Французский доигровщик Нгапет, один из сильнейших игроков этого амплуа в мире….

Наставникам «Ярославича» такой комплектацией не похвастаться, поэтому заранее можно было ожидать поражение. Весь вопрос был в том, удастся ли ярославцам показать характер и хотя бы дать бой многократным чемпионам России. К сожалению, силы были неравны изначально, что и сказывалось на действиях ярославцев, фактически проваливших первый сет. Очки ярославцы набирали главным образом за счет ошибок казанцев, хотя сила команды кроется в эффективности атак. Лишь во втором сете нашей команде удалось какое-то время вести почти равную борьбу, что было достигнуто сменой диагонального Локтионова на Плужникова. Почти до концовки «Ярославич» шел очко в очко с «Зенитом». Однако уже привычные пробоины в приеме сказались. В третьем сете борьбы уже не получилось. Даже защита у нас была не на высоте, что уж говорить о блоке, которым фактически очков не набрали.

«Зенит-Казань» - «Ярославич» - 3:0 (25:14;25:18;25:15)

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