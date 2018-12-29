Ярославские автомобилисты показали, какими должны быть «свиньи» на дорогах
Ярославский автомобилисты устроили новогодний флешмоб, на котором показали выстроились в символ 2019 года. Мордочку веселой свинки автолюбители выстроили из машин и людей на парковке ярославского зоопарка – вполне символично.
- Желаем Вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для Вас особенным! – поздравляют одноклубников и всех ярославцев администраторы сообщества «Первый ярославский автопортал» в Вконтакте.
Акция прошла еще 22 декабря. Тот день выдался довольно морозным, но это не помешало взрослым и детям осуществить свою задумку. Всем приятного просмотра и с наступающим Новым годом!
Флешмоб Первого ярославского автопортала к Новому году."АВТОПОРТАЛ76.РУ" совместно с автомобилистами г. Ярославля провели новогодний флешмоб на территории МАУ Ярославский зоопарк