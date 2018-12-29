2018-12-29T17:34:28+03:00
Общество

Медведица Маша впала в спячку

Живой символ Ярославля зимует в музее-заповеднике
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Медведица Маша. Фото: архив "КП".Медведица Маша. Фото: архив "КП".
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Живой символ Ярославля - медведица Маша, которая живет в музее-заповеднике впала в спячку. С начала декабря животное было вялым, выходила из своего домика только раз в день, чтобы поесть. Но уснуть Маше мешала теплая погода.

- Для того, чтобы медведица уснула, нужно от одной до двух недель устойчивых морозов, - пояснили в музее-заповеднике.

Обычно сон медведицы длится три месяца. Например, в этом году она проснулась третьего апреля, сбросив за зиму около 60 килограммов.

Между тем, в ярославском зоопарке придумали имя для маленькой белой львицы - ее назвали в честь умершей мамы.

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