Воспитанник ярославского интерната подарил крутую песню «Шиннику»

СЕГОДНЯ 16:20 2018-12-29T16:31:43+03:00

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Воспитанник ярославского интерната №6 Максим Соколов посвятил песню футбольному клубу «Шинник». Свой сюрприз юный автор текста, композитор и исполнитель преподнес ярославским футболистам на Новый год.

- Этот интернат является подшефным у «Шинника». Мы регулярно навещаем его воспитанников. И в ходе одного из таких визитов нас попросили помочь Максиму записать его песни в студии. Мы поговорили на этот счет с представителями студии звукозаписи в ярославском Дворце молодежи, они нам не отказали, и Максим записал там несколько своих песен. Как позже выяснилось, одну из них он посвятил ярославским футболистам, - рассказал пресс-секретарь ФК «Шинник» Андрей Паршин.

Сюрпризом Максим порадовал черно-синих буквально на днях, когда футболисты приехали поздравить подшефных ребят с новогодними праздниками.