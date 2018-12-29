Под Ярославлем нашли убитого мужчину

СЕГОДНЯ 15:27 2018-12-29T15:27:35+03:00

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29 декабря в районе границы Заволжского района Ярославля и Ярославского района нашли убитого мужчину. На месте работают следователи криминалисты.

- На теле обнаружены признаки насильственной смерти. Сейчас выясняется личность погибшего, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Напомним, следователи Москвы завели уголовное дело по статье «Убийство» по факту пропажи 29-летней москвички, телефон которой после исчезновения включался в Ярославле.