Под Ярославлем нашли убитого мужчину
На месте работают криминалисты
Выясняются обстоятельства смерти мужчины в Ярославле.Фото: Роман Рыжиков
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29 декабря в районе границы Заволжского района Ярославля и Ярославского района нашли убитого мужчину. На месте работают следователи криминалисты.
- На теле обнаружены признаки насильственной смерти. Сейчас выясняется личность погибшего, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировали в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
Напомним, следователи Москвы завели уголовное дело по статье «Убийство» по факту пропажи 29-летней москвички, телефон которой после исчезновения включался в Ярославле.