В Ярославской области Дубковская школа получила автобус на Новый год

СЕГОДНЯ 15:03 2018-12-29T15:08:51+03:00

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28 декабря Дубковская школа стала счастливым обладателем новенького «Форд Транзит». Председатель правительства Ярославской области Виктор Неженец вручил ключи от автобуса директору общеобразовательного учреждения. Раньше в учебном заведении был старенький ПАЗик. Теперь школьники из деревень и сёл Рязанцевского поселения смогут ездить на занятия безопасно и с комфортом.

– Независимо от места проживания наши дети должны получать качественное и доступное образование. И важно, чтобы дорога из дома в школу и обратно была безопасной, – отметил Виктор Неженец.

Всего в области за текущий год закуплено 11 автобусов. Все они приобретены на федеральные средства.