В Ярославской области Дубковская школа получила автобус на Новый год
28 декабря Дубковская школа стала счастливым обладателем новенького «Форд Транзит». Председатель правительства Ярославской области Виктор Неженец вручил ключи от автобуса директору общеобразовательного учреждения. Раньше в учебном заведении был старенький ПАЗик. Теперь школьники из деревень и сёл Рязанцевского поселения смогут ездить на занятия безопасно и с комфортом.
– Независимо от места проживания наши дети должны получать качественное и доступное образование. И важно, чтобы дорога из дома в школу и обратно была безопасной, – отметил Виктор Неженец.
Всего в области за текущий год закуплено 11 автобусов. Все они приобретены на федеральные средства.