В 2019 году в Ярославле школьники и студенты продолжат получать транспортные льготы

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-29T13:11:37+03:00

В 2018 году студенты и школьники платили 40% от стоимости проездного, а остальное – бюджет города Фото: Роман Рыжиков

Купить проездной со скидкой в 50% можно при предъявлении соответствующих документов

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В новом году с 1 января студенты и школьники не перестанут получать свои транспортные льготы. Скидка на проездные долговременного пользования составляет 50%. Вторая половина стоимости будет оплачиваться из городского бюджета Ярославля. Бесплатным проездом смогут пользоваться ребята из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья, а также один из малоимущух многодетных родителей.

В 2018 году студенты и школьники платили 40% от стоимости проездного, а остальное – бюджет города. В следующем году размер компенсации уменьшится на 10%. Такой же размер льготы в 50% предоставляется школьникам и студентам для поездок на пригородном и междугороднем транспорте.

– Стоимость проездного билета на один вид транспорта составит 550 рублей, на два вида — 700 рублей. Увеличение цены составит 150 и 200 рублей соответственно, — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

Также в 2019 году будут введены изменения стоимости проезда многодетных родителей. Они вступят в силу с 1 февраля.