СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-29T13:04:27+03:00

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В Ярославской области пропал 14-летний мальчик - Александр Карелин. Его ищет полиция и волонтеры добровольческой поисково-спасательной группы «Центр-Спас».

Известно, что подросток ушел из дома в селе Ивановское Борисоглебского района Ярославской области 25 декабря. Ребенок воспитывался бабушкой, из дома до этого не убегал, не состоял на учёте, в поле зрения полиции не попадал. Сейчас пожилая женщина места себе не находит от волнения, предполагает, что внук мог отправиться в Челябинскую область, куда они вместе ездят отдыхать летом. Поэтому поиски ведутся и за пределами ярославского региона.

Рост Александра - около 170 сантиметров, он плотного телосложения, брюнет. В день исчезновения Александр был одет в синюю куртку с капюшоном, черную толстовку на молнии, синие спортивные штаны и синие кроссовки. С собой у прпавшего был рюкзак.

Если вы что-либо знаете о местонахождении подростка, сообщите об этом в МВД России по Борисоглебскому району: (48539)2-11-18, 2-13-08 (дежурная часть) или на горячую линию «Центр-Спас»: 8-800-30-19-112.