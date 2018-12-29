Военный из Ярославля попытался кинуть государство на несколько миллионов и получил срок

СЕГОДНЯ 12:28 2018-12-29T12:28:45+03:00

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В Ярославле осудили контрактника за мошенничество в особо крупном размере. 58-летний мужчина для получения повышенной жилищной субсидии скрыл, что у него уже есть жилье.

С 1988 по 2005 годы мужчина проходил службу на Дальнем Востоке. Там он был поставлен на учет как нуждающийся в жилом помещении. Через два года после окончания контракта военный получил в наследство жилье в Ярославле.

Перед мужчиной встал выбор: сделать все по закону, зарегистрировав квартиру на себя и не утаивать об этом, или получить больше денег. И выбор был сделан, когда бывший контрактник обратился в региональное управление жилищного обеспечения с заявлением о выплате жилищной субсидии и специально умолчал о наследстве. Так он получил три с половиной миллиона рублей.

Однако, обман раскрылся, началось расследование, мужчина очень активно сотрудничал, во всем сознался, раскаялся, написал явку с повинной, частично вернул деньги… И поэтому получил только условный срок в два года.