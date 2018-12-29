2018-12-29T12:04:48+03:00
Общество

На Линейной в Ярославле появился долгожданный светофор

Жители Заволжья просили сделать регулируемый пешеходный переход, чтобы безопасно переходить дорогу
Екатерина РЯБЦЕВА
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29 декабря светофор запущен в работу, а до 10 января благоустройство прилегающей территории будет завершено29 декабря светофор запущен в работу, а до 10 января благоустройство прилегающей территории будет завершеноФото: Мэрия Ярославля
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Светофор смонтировали в Заволжском районе на перекрёстке Линейной улицы и проспекта Авиаторов. Нерегулируемый пешеходный переход на Линейной демонтировали в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

- На данном участке дороги по соображениям безопасности нельзя оставить нерегулируемый переход, - поделился заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.

Ему поступали многочисленные просьбы от горожан. Люди просили установить светофор, чтобы безопасно переходить этот участок дороги.

Светофор установили и включили в автоматизированную систему управления дорожным движением города. Также он подключён к системе «Зелёной волны», которая позволяет транспортному потоку двигаться беспрепятственно. Табло пешеходного перехода на данном светофоре – экспериментальное. Оно первое в Ярославле, аналоги ещё не тестировались в нашем городе.

29 декабря светофор запущен в работу, а до 10 января благоустройство прилегающей территории будет завершено – оборудовано плиточное покрытие и подходы к переходу.

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