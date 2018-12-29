На Линейной в Ярославле появился долгожданный светофор
Светофор смонтировали в Заволжском районе на перекрёстке Линейной улицы и проспекта Авиаторов. Нерегулируемый пешеходный переход на Линейной демонтировали в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
- На данном участке дороги по соображениям безопасности нельзя оставить нерегулируемый переход, - поделился заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.
Ему поступали многочисленные просьбы от горожан. Люди просили установить светофор, чтобы безопасно переходить этот участок дороги.
Светофор установили и включили в автоматизированную систему управления дорожным движением города. Также он подключён к системе «Зелёной волны», которая позволяет транспортному потоку двигаться беспрепятственно. Табло пешеходного перехода на данном светофоре – экспериментальное. Оно первое в Ярославле, аналоги ещё не тестировались в нашем городе.
29 декабря светофор запущен в работу, а до 10 января благоустройство прилегающей территории будет завершено – оборудовано плиточное покрытие и подходы к переходу.