На Линейной в Ярославле появился долгожданный светофор

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-29T12:04:48+03:00

29 декабря светофор запущен в работу, а до 10 января благоустройство прилегающей территории будет завершено Фото: Мэрия Ярославля

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Светофор смонтировали в Заволжском районе на перекрёстке Линейной улицы и проспекта Авиаторов. Нерегулируемый пешеходный переход на Линейной демонтировали в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

- На данном участке дороги по соображениям безопасности нельзя оставить нерегулируемый переход, - поделился заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Сергей Тихомиров.

Ему поступали многочисленные просьбы от горожан. Люди просили установить светофор, чтобы безопасно переходить этот участок дороги.

Светофор установили и включили в автоматизированную систему управления дорожным движением города. Также он подключён к системе «Зелёной волны», которая позволяет транспортному потоку двигаться беспрепятственно. Табло пешеходного перехода на данном светофоре – экспериментальное. Оно первое в Ярославле, аналоги ещё не тестировались в нашем городе.

29 декабря светофор запущен в работу, а до 10 января благоустройство прилегающей территории будет завершено – оборудовано плиточное покрытие и подходы к переходу.