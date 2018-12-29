СЕГОДНЯ 12:01 2018-12-29T12:01:41+03:00

Новогодний трамвай №1 вышел на маршрут в Ярославле. Фото: группа "Яргорэлектротранс" в сети "ВКонтакте".

Он будет ходить по маршруту №1

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В Ярославле появился второй новогодний трамвай. С 29 декабря он будет ходить по маршруту №1 «Ул. Чкалова – Ул. Свердлова».

От улицы Чкалова он будет отъезжать в 5.44; 6.23; 7.02; 7.44; 8.27; 9.10; 9.53; 10.36; 11.19; 12.02; 12.45; 13.28; 14.11; 14.54; 15.37; 16.20; 17.03; 17.46; 18.29; 19.12, от ул. Свердлова - в 6.04; 6.43; 7.22; 8.05; 8.48; 9.31; 10.14; 10.57; 11.40; 12.23; 13.06; 13.49; 14.32; 15.15; 15.58; 16.41; 17.24; 18.07; 18.50; 19.32.

Отследить его движение в режиме реального времени можно на сайте ot76.ru (бортовой номер 172).

Напомним, также по городу уже ездит новогодний трамвай №7. Узнать праздничный транспорт легко - борта трамваев украшают новогодние рисунки и яркие светящиеся гирлянды. Внутри все украшено по-новогоднему, звучат веселые песни. Водители новогодних трамваев одеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.