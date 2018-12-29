В Ярославле мужчина в костюме инкассатора на велосипеде вынес из автосалона 5,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-29T11:23:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В один из автосалонов Ярославля зашёл мужчина в форме инкассатора. Он взял деньги у сотрудников салона, сел на велосипед и уехал. Спустя некоторое время в офис продаж зашли настоящие инкассаторы.

Полиция завела уголовный розыск и нашла предполагаемых грабителей. В нашей области находились три сообщника, а четвёртый организатор кражи – в Москве. Оказалось, что один из приятелей раньше работал в этом автосалоне и знал, как происходит денежная инкассация.

– Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с оперативниками УМВД России по Ярославской области задержаны четверо подозреваемых в хищении 5,5 миллионов рублей из автосалона в результате мошенничества, – прокомментировала ситуацию представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые в краже денег мужчины заключены под стражу. Расследование продолжается.