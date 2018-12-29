В Ярославле уничтожат 130 банок нелегальных консервов

СЕГОДНЯ 10:41 2018-12-29T10:41:37+03:00

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На перекопском рынке «Мангуст» в одном из магазинчиков продавались нелегальные консервы. Владелец точки выставлял консервированное мясо под ярославским брендом «Атрус», незаконно используя этот товарный знак.

Полиция составила протокол за «незаконное использование средств индивидуализации товаров» и отправила его в суд. Суд признал предпринимателя виновным и обязал его заплатить штраф, а также провести конфискацию товара и уничтожить его.

Пристав-исполнитель прибыл на торговую точку, чтобы завершить дело. Он изъял у хитрого предпринимателя 47 банок говяжьего гуляша с томатным соусом, 44 консервы тушеной свинины, 38 банок тушеной говядины и одну банку «Завтрака туриста». Специальная организация уничтожит нелегальное консервированное мясо.

Дело закрыто.