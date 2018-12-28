2018-12-28T22:14:47+03:00
Спорт

«Локомотив» и дома переиграл «Спартак» с таким же счетом, что в Москве

Команда Дмитрия Квартальнова продлила свою победную серию до цифры «четыре»
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Команда Дмитрия Квартальнова продлила свою победную серию до цифры «четыре»Команда Дмитрия Квартальнова продлила свою победную серию до цифры «четыре»Фото: ХК "Локомотив"
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Перед началом матча стали известны некоторые обстоятельства, имеющие значение для команд. У гостей новость была с печальным оттенком. Сегодня умер знаменитый спартаковский хоккеист Евгений Зимин, ставший легендарным в качестве автора первой шайбы в ворота сборной канадских профи в серии 1972 года. Для болельщиков «Локомотива» новости были более положительного свойства. В составе ярославской дружины появились форварды Егор Коршков и Данил Юртайкин, восстановившиеся после травм. Причем, Коршкова не было на льду почти два месяца. Естественно, что их возвращение должно было добавить уверенности команде. Правда, у спартаковцев на это была свою точка зрения, которую они уже доказали многим соперникам своими победами. И нашему «паровозу» они так же намеревались предъявить свои аргументы. Но и у хозяев были свои, которыми наши парни не так давно переиграли «Спартак» в Москве со счетом 3:1. Атаки москвичей были достаточно агрессивны и опасны, но не отличались особой изобретательстью и неожиданностью для вратаря Коновалова. Пятиминутный натиск гостей ярославцы отбили, после чего взрывной атакой по центру вспороли оборону гостей. Алексеев филигранно выложил шайбу под бросок Кудрявцеву, который с кистей вколотил диск под перекладину. После этого москвичи стали жестко действовать и удаляться, чем облегчили нашим задачу поддержания перевеса. Но затем перевес привел к слабинке во втором периоде, когда гости навалом добыли шайбу у ворот Коновалова – 1:1. Это и вернуло ярославцев в боевой ритм и в начале третьего периода Юртайкин великолепным проходом через вражескую оборону вышел на дуэль с вратарем, вколотив опять же с кистей настоящую ракету в ворота «Спартака» - 2:1. Гол фактически стал победным, потому что «паровоз» перестроился на удержание, когда гости попытались за минуту до сирены поиграть без вратаря, то защитник Елесин покарал их за опрометчивость броском с красной линии.

«Локомотив» - «Спартак» - 3:1(1:0;0;1;2:0)

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