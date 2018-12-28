Спиратили консервы: в Ярославле уничтожат 130 банок контрафакта

СЕГОДНЯ 21:22 2018-12-28T21:22:16+03:00

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Ярославские приставы арестовали 130 банок поддельных консервов «Атрус». Пиратские консервы нашли на рынке «Мангуст». Теперь их уничтожит специальная организация.

- В рамках возбужденного на основании судебного постановления исполнительного производства судебным приставом-исполнителем был наложен арест на конфискованные мясные консервы: 47 банок консервов под названием «Гуляш говяжий с томатным соусом», 44 банки «Свинины тушеной», 38 банок «Говядины тушеной» и банка «Завтрака туриста», - уточнили в службе судебных приставов.

Предприниматель, которому принадлежала торговая точка с пиратскими консервами, легко отделался – у него только забрали товар, не назначив никакого штрафа и не посадив в тюрьму.