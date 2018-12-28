2018-12-28T20:44:12+03:00
Общество

Танцы на льду: власти Рыбинска рассказали, когда нельзя выходить на лёд и что делать, если вы всё-таки провалились

Ходить и ездить на машинах по акваториям Горьковского водохранилища запрещено до 1 марта 2019 года.
Екатерина РЯБЦЕВА
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Власти Рыбинска запретили жителям выходить или выезжать на транспорте на лёд Горьковского водохранилища, а также его акваторий – реки Волги, реки Шексны, реки Черемухи. Ограничительные меры будут распространяться до 1 марта 2019 года. Управление ГО и ЧС напоминает, как вести себя на льду водоёмов. Важно помнить, что надежность льда – это не только его толщина. Важно учитывать условия образования ледового покрытия, размеры водоёма, глубину, силу течения и прочее прочее. Есть лишь один способ не уйти под лёд – не выходить на него. Но если это всё-таки случилось… и вы проваливаетесь…

1. Главное – без паники! Нужно трезво оценить ситуацию, оперативно и расчётливо действовать. Помните, что быстрая реакция – способ избежать купания в ледяной воде.

2. Если провалилась одна нога – заваливайтесь на бок назад или в сторону. Если вас потянет вперёд, то будьте осторожны – не факт, что там надёжное ледовое покрытие. После того, как вы оказались на боку – отползайте или откатывайтесь от опасного места.

3. Если под лёд ушли обе ноги – падайте назад, раскинув руки. Это поможет перераспределить нагрузку.

4. Если вы провалились целиком – развернитесь лицом в направлении хода. Лёд там был крепче, поэтому вероятно, что он выдержит вас снова.

5. На реке выбирайтесь против течения, чтобы не затащило под лёд.

6. Выбрасывайте руки на лёд как можно дальше, а потом толчками ног продвигайте корпус, чтобы забраться на льдину.

7. Когда выберетесь полностью, не вставайте на лёд. Ползите или откатывайтесь от места пролома.

8. Действуйте очень быстро – одежда может набрать до 20 литров холодной воды. Это очень затруднит ваши действия.

9. Когда окажетесь на берегу, примите скорые меры, чтобы избежать обморожений и переохлаждения. Отожмите одежду, смените бельё, если есть такая возможность. Как можно быстрее окажитесь в тёплом месте – помещении или нагретой машине. Не выходите на лёд, если в этом нет крайней необходимости.

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