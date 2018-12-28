2018-12-28T20:16:04+03:00
Общество

Маленькую львицу из Ярославского зоопарка назвали Лавиной

Хищную кошечку назвали в честь умершей мамы
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Маленькая львица стала ЛавинойМаленькая львица стала ЛавинойФото: Роман Рыжиков
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Ярославский зоопарк выбрал имя для маленькой львицы, мама которой – знаменитая Лава – умерла через пару дней после родов. Девочку назвали Лавиной – в честь мамы-львицы. Больше тысячи человек прислали свои варианты имен.

- Так как такое имя предложили 9 участников конкурса, комиссией был выбран участник, который предложил имя первым. Им оказалась Наталья Евгеньевна Чернова, которая получает 4 билета на посещение всех экспозиций МАУ "Ярославский зоопарк", а так же возможность фотографирования с Лавиной! – говорится на сайте зоопарка.

Напомним, корреспондент «КП-Ярославль» месяц назад рассказывал об этом маленьком пушистом чуде, которое теперь зовется Лавиной. Это имя прекрасно подходит белой львице.

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