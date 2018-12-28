Спасателям пришлось вынимать водителя через заднюю дверь: подробности ДТП в Брагино
В Ярославле столкнулись «Нива» и «девятка»
«Нива» и «девятка» столкнулись около полудня в Ярославле. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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Днем 28 декабря в Брагино произошло ДТП - столкнулись «Нива» и «девятка».
- В ВАЗе оказался заблокированным водитель. Спасатели Центра гражданской защиты прибыли на место происшествия через 8 минут. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, жесткого щита спасатели деблокировали мужчину через заднюю дверь, сложив сиденья. Он был передан медикам скорой помощи, - рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.
Пострадавшего водителя увезли в больницу. Напомним, из-за аварии на выезде из Дзержинского района образовалась большая пробка.
Водителя пришлось доставать спасателям. Фото: ЦГЗ Ярославля.