Спасателям пришлось вынимать водителя через заднюю дверь: подробности ДТП в Брагино

СЕГОДНЯ 20:00 2018-12-28T20:00:19+03:00

«Нива» и «девятка» столкнулись около полудня в Ярославле. Фото: ЦГЗ Ярославля.

В Ярославле столкнулись «Нива» и «девятка»

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Днем 28 декабря в Брагино произошло ДТП - столкнулись «Нива» и «девятка».

- В ВАЗе оказался заблокированным водитель. Спасатели Центра гражданской защиты прибыли на место происшествия через 8 минут. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, жесткого щита спасатели деблокировали мужчину через заднюю дверь, сложив сиденья. Он был передан медикам скорой помощи, - рассказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

Пострадавшего водителя увезли в больницу. Напомним, из-за аварии на выезде из Дзержинского района образовалась большая пробка.