2018-12-28T19:37:38+03:00
Спорт

Ярославль впервые провёл юношеский турнир по боксу

В город прибыло почти 50 спортсменов 14 – 15 лет.
Екатерина РЯБЦЕВА
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27-28 декабря в городе прошёл турнир «Кубок Золотого кольца по боксу среди юношей 14 – 15 лет». Ярославль принимает юных участников соревнований впервые, но организовываются они уже в четвертый раз. На турнир прибыли спортсмены из Костромской, Ивановской и Владимирской областей. Всего в соревнованиях принимает участие около 50 спортсменов.

– Этот турнир дает возможность ребятам подтвердить или повысить свое звание. Для представителей нашего региона этот кубок является своеобразным стимулом, чтобы заявить о себе для участия в грядущих соревнованиях, – отметил директор областного департамента по физической культуре, спорту и молодёжной политике Сергей Панчишный.

Турнир прошёл благодаря организаторам – федерации бокса Ярославской области, МУ «СШОР №20», департаменту по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области и управлению по физической культуре и спорту мэрии Ярославля.

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