2018-12-28T19:35:45+03:00
Общество

ПДД, Полицейский - дядя добрый: ярославские стражи порядка порадовали детей подарками

Предновогоднюю акцию подхватили в разных районах
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Среди добрых полицейских были и сотрудники ГИБДДСреди добрых полицейских были и сотрудники ГИБДДФото: УМВД по Ярославской области
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Дядями полицейскими детей обычно пугают, но перед Новым годом ярославские стражи порядка показали свою доброту. Они пришли к самым разным детям из разных районов области с подарками. В Ростовском районе к подаркам прилагалась занимательная лекция о том, как вести себя на улице, в школе и дома от сотрудников Госавтоинспекции. А в Гаврилов-Ямском районе дорожные полицейские пришли к своим юным друзьям в подшефный Великосельский детский дом.

- В период зимних каникул ребят ожидает насыщенная экскурсионная программа, дети попадут в новую дорожную обстановку, поэтому важно помнить о соблюдении главных правил для пешехода, иметь на верхней одежде световозвращающие элементы, не забыть о грамотном поведении в общественном транспорте – об этом напомнили детям инспекторы и вручили памятки - раскраски с полезной информацией в виде комиксов, - объяснили в ярославской полиции.

Воспитанники Ярославской школы-интерната для слабослышащих детей тоже получили свою долю новогоднего настроения. Здесь «Полицейский Дед Мороз» поводил хороводы и сыграл в снежки с детьми. И, конечно же, не обошлось без подарков. А вот дети из Рязанцевской школы-интерната в Переславском районе удостоились визита следователей. Серьезные люди рассказали школьникам о законах, ответили на все их вопросы и подарили детям сладости и конструкторы. Не обошла акция и сам Ярославль. В Заволжском районе 12 семей посетили Дед Мороз со Снегурочкой из отдела по делам несовершеннолетних. А дети из садика №6 заработали свои подарки хорошим знанием Правил дорожного движения.

Напомним, в Рыбинске студенты вышли убираться тоже с новогодним настроением.

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