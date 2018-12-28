Ярославские хористы выступили на сцене Кремля

СЕГОДНЯ 16:59 2018-12-28T16:59:57+03:00

Всего в концерте участвовало 500 детей со всей России Фото: Правительство Ярославской области

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27 декабря пятеро юных ярославцев спели в Государственном Кремлевском дворце в составе Детского хора России.

Всего в концерте участвовало 500 детей со всей России. Из нашей области поехали воспитанники рыбинского творческого объединения «Соколята», ребята из ярославский школы искусств «Канцона», а также представители детской школы искусств №3: Елена Шутова, Мария Попова, Елизавета Иванова, Николай Носков и София Женихова. Руководителем делегации была назначена Надежда Минакова – преподаватель Ярославского музыкального училища и заслуженный работник культуры РФ.

– Участие во всероссийском детском хоре – это большая честь и бесценный опыт работы с известными российскими дирижерами, –поделилась директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. –

Для юных ярославских хористов поездка в Москву – это не только возможность выступить на престижной сцене страны, но и общение и обмен опытом с талантливыми молодыми коллегами.

Новогодняя программа «Зимняя сказка» сопровождалась Российским национальным молодежным симфоническим оркестром. Дирижер оркестра – народный артист России Валерий Георгиев.

Ярославская делегация смогла принять участие в концерте при поддержке департамента культуры Ярославской области.