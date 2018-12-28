Ярославские хористы выступили на сцене Кремля
27 декабря пятеро юных ярославцев спели в Государственном Кремлевском дворце в составе Детского хора России.
Всего в концерте участвовало 500 детей со всей России. Из нашей области поехали воспитанники рыбинского творческого объединения «Соколята», ребята из ярославский школы искусств «Канцона», а также представители детской школы искусств №3: Елена Шутова, Мария Попова, Елизавета Иванова, Николай Носков и София Женихова. Руководителем делегации была назначена Надежда Минакова – преподаватель Ярославского музыкального училища и заслуженный работник культуры РФ.
– Участие во всероссийском детском хоре – это большая честь и бесценный опыт работы с известными российскими дирижерами, –поделилась директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. –
Для юных ярославских хористов поездка в Москву – это не только возможность выступить на престижной сцене страны, но и общение и обмен опытом с талантливыми молодыми коллегами.
Новогодняя программа «Зимняя сказка» сопровождалась Российским национальным молодежным симфоническим оркестром. Дирижер оркестра – народный артист России Валерий Георгиев.
Ярославская делегация смогла принять участие в концерте при поддержке департамента культуры Ярославской области.