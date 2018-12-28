СЕГОДНЯ 14:20 2018-12-28T14:20:41+03:00

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В Ярославле на стенах галереи Успенского собора скоро появится роспись. 27 декабря митрополит Пантелеимон заключил договор о росписи стен с ярославской иконописной мастерской «Ковчег».

В ближайшее время иконописцы приступят к работе. Они планируют начать в середине января. Сначала иконопись будет проходить в правой южной части галереи. Там будут изображены библейские сюжеты и ветхохаветные персонажи.

Успенский собор строился шесть лет - с 2004 года. Его освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Работы по украшению хоама идут жо сих пор.