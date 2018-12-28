В Дзержинском районе из-за аварии образовалась пробка
На Ленинградском проспекте столкнулись ВАЗ и «Нива»
Фото: Дмитрий Георгиевский.
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Серьезное ДТП произошло днем 28 декабря в Дзержинском районе Ярославля.
- На Ленинградском проспекте между торговыми центрами «Омега» и «РИО» столкнулись два легковых автомобиля. Один – «Нива Шевроле», второй – «девятка». ВАЗ развернут на дороге по диагонали. У него сильно поврежден кузов со стороны водителя. При мне на место происшествия подъехали две скорые, - рассказал «КП-Ярославль» очевидец аварии.
Из-за ДТП образовалась пробка. На месте работают сотрудники ГИБДД. Информация уточняется.
Напомним, также авария произошла на улице Гагарина в Ярославле, сообщается о пострадавших.