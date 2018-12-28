2018-12-28T13:14:12+03:00
Общество

Студенты Ярославской области вышли убирать свой город в костюмах Дедов Морозов

В Рыбинске стартовала необычная акция – «Новогодний плоггинг»
Екатерина РЯБЦЕВА
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Вчера, 28 декабря, на улицы города вышли десятки неравнодушных рыбинцев. Свою акцию горожане наименовали модным словом «плоггинг». Это скандинавское понятие обозначает гибрид здорового образа жизни и бережное отношение к окружающей тебя природе. Дословный перевод термина звучит как «подбирать» – то есть, к примеру, совершать пробежку и заботиться об экологии одновременно. В Рыбинске последователи скандинавского движения появились совсем недавно.

- Просматривая ленту новостей, я увидел статью о плоггинге в Швеции. Идея меня заинтересовала, и я предложил её другу. Григорий меня поддержал, - делится студент четвертого курса Рыбинского авиационного колледжа Максим Румянцев.

Именно он придумал провести «Новогодний плоггинг» в Рыбинске. В выходные ребята вышли на пробежку с мусорными пакетами. Через двадцать минут пакеты заполнились мусором. Инициативу Максима поддержали студенты Рыбинского медицинского училища и Рыбинского речного училища, а также администрация и обычные горожане.

Плоггинг проходил на пустыре между виадуками на улицах Горького и Герцена.

Студенты надеются, что акция станет доброй традицией, а весной и летом горожане снова поддержат её.

Собранный мусор акцианисты вывезли на полигон.

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