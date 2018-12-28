В Ярославской области ученики деревенской школы получили новый автобус

СЕГОДНЯ 13:11 2018-12-28T13:11:59+03:00

Современная «Газель» будет с комфортом доставлять ребят на уроки

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27 декабря Воскресенская школа Любимского района получила новый автобус. Теперь дети деревни Глазково и Маслово будут ездить на уроки в новой безопасной «Газели».

– Во время рабочей поездки губернатора Дмитрия Миронова в Любимский район глава муниципального образования доложил ему, что родители детей из отдаленных деревень просили приобрести школьный автобус, – поделился заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

В канун новогодних праздников мечта жителей Любимского района сбылась. Многодетные семьи рады, что ребята смогут с комфортом добираться до школы. Но не только ученики деревни Глазково и деревни Маслово будут пользоваться транспортом. Школьники из Дорского также смогут передвигаться на новой «Газели».

Еще сегодня получила ключи от нового «Форд Транзит» Лесополянская начальная школа. Автобус на 22 посадочных места будет курсировать через деревню Прусово, Красный бор и «Зелёный квартал».

До конца 2018 года в Ярославском районе появится ещё один автобус. Он будет возить учеников в начальную школу посёлка Заволжье из деревень Красный бор, Мостец и Серебряный бор. «Газель» на 12 мест сможет обеспечить школьникам комфортную доставку на уроки.

Всего за этот год область получила 11 новых школьных автобусов.