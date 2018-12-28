2018-12-28T12:02:49+03:00
Происшествия

Большая стирка: в Ярославле участковый поймал вора, утащившего стиральную машину с кухни общежития

Женщина пришла на кухню и обнаружила, что не может постирать бельё
Екатерина РЯБЦЕВА
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46-летняя жительница Фрунзенского района Ярославля обратилась в полицию и рассказала сотрудникам, что на кухне общежития, в котором она живет, пропала её собственная стиральная машина.

Участковый начал расследование и отыскал грабителя. 27-летний воришка уже привлекался к уголовной ответственности. Однако, стиральной машины у него не нашли. Он уже успел оперативно продать бытовую технику. Сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи.

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