В утренней аварии на улице Гагарина в Ярославле пострадали люди

СЕГОДНЯ 11:51 2018-12-28T11:51:08+03:00

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Сегодня, 28 декабря, в 7:40 утра на улице Гагарина столкнулись два автомобиля. ДТП произошло рядом с домом 56. «Лада Гранта» и «Хендай Солярис» получили сильные кузовные повреждения. Пресс-служба МЧС сообщает, что есть пострадавшие. На место аварии приехал экипаж ГИБДД и скорая помощь.

Напомним, в минувший четверг на выезде из Ярославля в сторону Тутаева произошло массовое ДТП. Сначала столкнулись легковушка и фура, потом на дороге столкнулись еще две машины, одна из которых влетела в уже припаркованный на обочине грузовик. Два человека попали в больницу