Ярославец, зверски убивший 15-летнего брата, услышал приговор

СЕГОДНЯ 11:30 2018-12-28T11:30:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославец, который в декабре прошлого года жестоко убил своего 15-летнего брата, услышал приговор. Пока шло следствие, молодой убийца стал совершеннолетним. Теперь он отправится в колонию общего режима.

Напомним, трагедия произошла недалеко от села Сарофоново под Ярославлем 19 декабря прошлого года. Убийца отвел ребенка в один из дворов местного садоводческого товарищества и жутким образом с нем расправился: парень бил родного брата сразу двумя ножами в голову и шею. Следователи насчитали около 30 ранений. Изуродованное тело мальчика нашла его мать только на следующее утро…

Суд назначил убийце шесть лет.