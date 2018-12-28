Ярославец, зверски убивший 15-летнего брата, услышал приговор
Пока шло следствие, парню исполнилось 18 лет
Парень бил брата сразу двумя ножами и оставил на теле ребенка около 30 раненийФото: Иван ВИСЛОВ
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Ярославец, который в декабре прошлого года жестоко убил своего 15-летнего брата, услышал приговор. Пока шло следствие, молодой убийца стал совершеннолетним. Теперь он отправится в колонию общего режима.
Напомним, трагедия произошла недалеко от села Сарофоново под Ярославлем 19 декабря прошлого года. Убийца отвел ребенка в один из дворов местного садоводческого товарищества и жутким образом с нем расправился: парень бил родного брата сразу двумя ножами в голову и шею. Следователи насчитали около 30 ранений. Изуродованное тело мальчика нашла его мать только на следующее утро…
Суд назначил убийце шесть лет.