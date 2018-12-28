Ярославский зоопарк предлагает горожанам сдать ёлки после праздников

СЕГОДНЯ 11:11 2018-12-28T12:12:21+03:00

В хвое содержится витамин С, а из елей работники зоопарка создадут живые изгороди в подстилках и вольерах Фото: Роман Рыжиков

Акция «Подари ёлку зоопарку» уже седьмой год помогает сделать животным подстилки и корм

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Новогодние праздники проходят, а колючие красавицы остаются в квартирах, осыпаются и уже не радуют домочадцев…

Ярославский зоопарк знает, что делать! Помогите парнокопытным животным, сдав ветки и опилки хвойных и лиственных деревьев.

В хвое содержится витамин С, а из елей работники зоопарка создадут живые изгороди в подстилках и вольерах. Это убережёт животных от холодных ветров.

Зоопарк предлагает жителям Ярославля присоединиться к акции и сдать деревья после праздников по адресу – улица Шевелюха, 137.

Акция «Подари ёлку зоопарку» проходит уже седьмой год.