Ярославский зоопарк предлагает горожанам сдать ёлки после праздников
Акция «Подари ёлку зоопарку» уже седьмой год помогает сделать животным подстилки и корм
В хвое содержится витамин С, а из елей работники зоопарка создадут живые изгороди в подстилках и вольерахФото: Роман Рыжиков
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Новогодние праздники проходят, а колючие красавицы остаются в квартирах, осыпаются и уже не радуют домочадцев…
Ярославский зоопарк знает, что делать! Помогите парнокопытным животным, сдав ветки и опилки хвойных и лиственных деревьев.
В хвое содержится витамин С, а из елей работники зоопарка создадут живые изгороди в подстилках и вольерах. Это убережёт животных от холодных ветров.
Зоопарк предлагает жителям Ярославля присоединиться к акции и сдать деревья после праздников по адресу – улица Шевелюха, 137.
Акция «Подари ёлку зоопарку» проходит уже седьмой год.