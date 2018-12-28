В Ярославле у входа на новогоднюю ярмарку появилась большая рукавичка

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-28T11:00:46+03:00

Символ тепла и заботы установили для того, чтобы делать атмосферные фото

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На Советской площади города появился необычный арт-объект. Варежка расположена у входа на новогоднюю ярмарку. Вечером она подсвечивается и создаёт волшебную атмосферу для жителей и гостей Ярославля.

Арт-объект «Всем тепла» является отличным поводом сделать памятные фотографии с любимыми.

Варежка не зря появилась в столице Золотого кольца. Это символ теплых домашних отношений с близкими. Варежки напоминают нам о заботливых бабушках, которые вязали рукавицы, чтобы согревать наши маленькие ручки.

Не только варежка создаёт праздничное настроение ярославцев. Каждый день в новогодние праздники на Советской площади работает ярмарка и городской каток. В ночь с 31 на 1 число ярославцы увидят концертную программу.