В Ярославле у входа на новогоднюю ярмарку появилась большая рукавичка
На Советской площади города появился необычный арт-объект. Варежка расположена у входа на новогоднюю ярмарку. Вечером она подсвечивается и создаёт волшебную атмосферу для жителей и гостей Ярославля.
Арт-объект «Всем тепла» является отличным поводом сделать памятные фотографии с любимыми.
Варежка не зря появилась в столице Золотого кольца. Это символ теплых домашних отношений с близкими. Варежки напоминают нам о заботливых бабушках, которые вязали рукавицы, чтобы согревать наши маленькие ручки.
Не только варежка создаёт праздничное настроение ярославцев. Каждый день в новогодние праздники на Советской площади работает ярмарка и городской каток. В ночь с 31 на 1 число ярославцы увидят концертную программу.