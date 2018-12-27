В Ярославле ограничат движение в связи с празднованием Рождества
Ограничение продлится с шестого по седьмое января
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В мэрии Ярославля сообщили, какие участки дорог перекроют в связи с празднованием Рождества Христова. Ограничения будут действовать с шести вечера шестого января до восьми утра седьмого января. -Движение автотранспорта будет перекрыто в Заволжском районе города, по улице Третья Яковлевская, около Яковлевско-Благовещенского храма, -рассказали в мэрии Ярославля. Помимо этого, проехать не получится по второму Толчковскому переулку у Фёдоровского кафедрального собора. Также, движение перекроют на набережной, в районе Успенского кафедрального собора.