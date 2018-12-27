В Ярославской области на поддержку малого и среднего бизнеса выделили больше двух миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 20:02 2018-12-27T20:02:01+03:00

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В Ярославле 27 декабря прошло выездное заседание комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству. На нем обсуждались итоги в отрасли среднего и малого бизнеса за 2018 год. Эксперты обсудили также механизмы и основные векторы развития предпринимательства в регионе.

- В 2018 году Правительство региона при поддержке Ярославской областной Думы провело большую работу по развитию малого и среднего бизнеса, - рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. - В совокупности объем финансирования направлений поддержки малого и среднего предпринимательства составил около 2,2 миллиарда рублей.

На заседании также отметили, что количество трудоспособного населения Ярославской области, занятого в малом и среднем предпринимательстве выше, чем в целом по центральному федеральному округу. Таковых в регионе насчитывается 21,3%.