В Ярославской области легковушка столкнулась с автобусом
Авария обошлась без жертв
К счастью, в аварии пострадавших нет и помощь медиков не пригодиласьФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Тутаевском микрорайоне Ярославской области, на 26 километре трассы «Ярославль-Рыбинск», 26 декабря в четыре часа дня произошла авария с участием иномарки и автобуса «ПАЗ». Сообщение о случившемся поступило к спасателям МЧС.
-На место выехали дежурный караул, экипаж Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.
К счастью, в аварии пострадавших нет и помощь медиков не пригодилась. А вот иномарке реанимация точно нужна. В результате ДТП капот «Тойоты» превратился в груду железа