В Ярославской области при пожаре в частном доме погибли два человека

СЕГОДНЯ 17:58 2018-12-27T17:58:20+03:00

По предварительной данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём

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В деревне Никульцино Гаврилов-Ямского района Ярославской области, 27 декабря, в половину седьмого утра загорелся частный дом. В результате пожара погибли хозяин дома и его сожительница. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

-Точные данные о личностях погибших устанавливаются, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. -По предварительным данным, пострадавшие злоупотребляли спиртными напиткам.

Наиболее вероятной версией возникновения пожара следствие называет неосторожное обращение с огнём во время курения.