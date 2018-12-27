2018-12-27T17:58:20+03:00
Происшествия

В Ярославской области при пожаре в частном доме погибли два человека

По предварительной данным причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём
Полина ЗАЙЦЕВА
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В деревне Никульцино Гаврилов-Ямского района Ярославской области, 27 декабря, в половину седьмого утра загорелся частный дом. В результате пожара погибли хозяин дома и его сожительница. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

-Точные данные о личностях погибших устанавливаются, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. -По предварительным данным, пострадавшие злоупотребляли спиртными напиткам.

Наиболее вероятной версией возникновения пожара следствие называет неосторожное обращение с огнём во время курения.

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