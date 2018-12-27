Подробности массового ДТП с фурой на выезде из Брагино в Ярославле

СЕГОДНЯ 17:43 2018-12-27T17:43:55+03:00

ДТП было не одно, а два.

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Напомним, ДТП произошло сегодня,27 декабря, на выезде из 15 микрорайона в сторону Тутаева, около полудня. Участниками аварии стали три легковых автомобиля и грузовик. Сначала дорогу не поделили «ВАЗ-2115» и грузовой автомобиль с полуприцепом «Скания».

-После чего, по предварительной информации, автомобиль «Мицубиши Лансер», двигающийся в попутном направлении, занесло на другой автомобилем «Мицубиши», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. -Затем он врезался в стоящий на обочине грузовик.

В результате массовой аварии есть пострадавшие. С травмами в больницу были доставлены 34-летний водитель и 28-летняя пассажирка автомобиля «Мицубиши лансер». По факту ДТП проводится проверка, выясняются все причины произошедшего.