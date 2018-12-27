«Ростелеком» начал строительство сетей по технологии GPON

СЕГОДНЯ 17:09 2018-12-27T17:09:17+03:00

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«Ростелеком» обеспечил один из коттеджных поселков в Ярославской области высокоскоростным доступом в интернет по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network). Специалисты компании проложили шесть километров оптики, что дало возможность жителям более чем двухсот домохозяйств пользоваться услугами широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения и видеонаблюдения.

«Телекоммуникационная инфраструктура так же важна, как коммунальная или транспортная. Дом может по праву называться современным только тогда, когда в нем есть быстрый интернет. «Ростелеком» готов обеспечивать коттеджные посёлки и небольшие населённые пункты оптической сетью и дальше. Там, где реализация проекта связана со строительством протяжённых оптических линий, мы предлагаем жителям принять финансовое участие в стройке и внести инсталляционный взнос», пояснил директор филиала в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.