В Ярославле наградили победителей конкурса «Лучший экспортер года»

СЕГОДНЯ 17:07 2018-12-27T17:13:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 26 декабря, в Ярославле подвели итоги регионального конкурса «Лучший экспортер года». Его участниками стали представители малого и среднего бизнеса, поставляющие продукцию на зарубежные рынки. Победителей торжественно наградил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.

- В этом году мы отмечаем существенную динамику объемов экспорта предприятий региона, в том числе малых и средних компаний. По итогам 10 месяцев 2018 года экспортная выручка наших предприятий увеличилась на 57 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более миллиарда долларов США, – рассказал на торжественной церемонии заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Сегодня я хочу выразить благодарность тем ярославским предпринимателям, которые, несмотря ни на какие трудности, добиваются успехов в своем деле. Они доказывают всему миру, что продукция, созданная в регионе, достойна самой высокой оценки и может успешно конкурировать с иностранными товарами.

Конкурс «Лучший экспортер года» организуется в Ярославской области во второй раз. В этом году победителей выбирали в одиннадцати номинациях. В результате лучшим экспортным проектом была признана компания «Спецавиа» - первый серийный производитель 3D-принтеров в России. «Прорывом года» стала компания «ТерПак», изготавливающая термопакеты. Самую длительную историю экспорта продемонстрировало предприятие «Волжские краски», а самую широкую географию продаж – Торговый дом «РусАвто».

- Очень знаково, что именно сегодня состоялась церемония награждения, и именно сегодня мы сделали отгрузку в Южную Корею, - рассказал генеральный директор компании «Спецавиа» Александр Маслов.

В номинации «Знак качества» наградой отметили компанию «Апрель», производящую верхний и бельевой трикотаж для детей и взрослых. Лидером в высокотехнологичном экспорте стала компания «Сенсор», выпускающая системы оповещения и информирования населения. Самой экспортно ориентированной компанией признали ООО НПО «Протэкт», изготавливающее полимерную продукцию. Победу в номинации «Первый экспортный контракт» присудили «Мебельной фабрике «Виктория».

- Это наша общая победа! Наш первый экспортный контракт был заключен благодаря вашему участию, вашей поддержки и вашей готовности всегда помочь и проконсультировать, - призналась в ответной речи генеральный директор ООО «Мебельная фабрика «Виктория» Виктория Корнилова.

Традиционно свою номинацию учредил партнер регионального Центра экспорта – «Ассоциация малых и средних экспортеров». В этом году Ассоциация решила наградить лучшего руководителя экспортных проектов. Им стала Любовь Лабаева, коммерческий директор ООО «РосЯрпак», выпускающего бумажную упаковку. Свою номинацию предложил еще один партнер Центра экспорта – ПАО «Сбербанк», признав компанию «Ярдизель» «Самым надежным поставщиком на рынке СНГ».

Как и в прошлом году, Центр экспорта Ярославской области инициировал собственную награду – на этот раз номинацию «Экспо-Леди». Этот титул достался Марии Субботиной, генеральному директору компании ООО «Юки-Кидс».

- При учреждении своей номинации «Экспо-Леди» мы руководствовались тем, что в большом количестве компаний-экспортеров движущей силой, вдохновителем, мотиватором экспортной деятельности являются женщины, - рассказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. - Особо нас восхищают женщины – руководители экспортно ориентированных компаний, упорно идущие к своей цели – международным рынкам.

Победители получили памятные дипломы и призы. Кроме того, благодарственные письма и подарки вручили самым активным клиентам Центра экспорта: «Компании Дизель», предприятиям «Комфорт и К», «Сибайк», «Завод дорожных машин» и «Ферропласт Медикал».

Организатором конкурса стал Центр экспорта Ярославской области при поддержке департамента инвестиций и промышленности региона.