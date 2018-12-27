2018-12-27T15:35:42+03:00
Дом. Семья

В Ярославской области 31 декабря заканчивается сезон охоты на лосей

График охотничьих мероприятий изменили, чтобы сохранить природные ресурсы области
Екатерина РЯБЦЕВА
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Зимняя охота запрещается, потому что лоси с трудом передвигаются по лесу, находятся в поисках пищи и могут легко стать добычей человекаЗимняя охота запрещается, потому что лоси с трудом передвигаются по лесу, находятся в поисках пищи и могут легко стать добычей человекаФото: Правительство Ярославской области
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31 декабря в области заканчивается сезон охоты на лосей половозрелого возраста. Раньше охотники могли выходить в лес до 15 января, но отстреливать разрешалось только молодых лосят до 1 года.

– Особи в возрасте 8 – 9 месяцев становятся малоотличимы от взрослых животных, на которых охота с 1 января запрещена, – сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пенько.

Под обстрел нередко попадают молодые лоси и стельные самки. Единый охотничий срок позволит охотникам не нарушать закон и сохранять природу региона.

Добытчики будут обязаны сдать разрешения на охоту на по месту получения, когда закончится сезон или в течение 10 дней после добычи копытных животных. Если документ не будет сдан, то охотники заплатят штраф от 500 до 4000 рублей.

Зимняя охота запрещается, потому что лоси с трудом передвигаются по лесу, находятся в поисках пищи и могут легко стать добычей человека.

Охотохозяйства в зимний период организуют солонцы для минеральной подкормки лосей. Всего в области около 6 тысяч таких точек.

В 2018 году численность лосей в Ярославском регионе была стабильно высока и составила 21486 особей. Лимит на добычу был определен цифрой в 2338 животных, что на 7% больше, чем в минувший год.

90% установленного лимита было освоено. С 1 сентября 2018 года ярославские охотники добыли более 2000 лосей.

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