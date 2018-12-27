В Ярославском районе муж ограбил дачу своей жены

СЕГОДНЯ 15:30 2018-12-27T15:30:28+03:00

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Жительница Ярославской области позвонила в полицию и рассказала, что у неё ограбили дачный домик. Воры повредили окна, залезли во внутрь и украли бензопилу, сварочный аппарат, телевизор и электролобзик. Полицейские возбудили уголовное дело и начали поиски грабителя.

Каково было удивление, когда выяснилось, что воришка – муж потерпевшей. 54-летний мужчина давно не живёт со своей женой.

Супруг сознался в краже имущества, а также рассказал, что всё продал, а деньги потратил на выпивку. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело