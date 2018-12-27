Массовое ДТП на выезде из Брагино в Ярославле: два человека в больнице
В Дзержинском районе Ярославля на выезде в Тутаев произошло ДТП с пострадавшими. В 11:46 судьбоносно встретились три автомобиля: грузовая «Скания» и две легковые машины «Мицубиси».
– Один человек доставлен в больницу, второй находится в процессе транспортировки, –сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В группе «Жесть Ярославль» в ВКонтакте появилось видео с места аварии. На нем количество поврежденных автомобилей больше, однако пока не известно, являются ли все они участниками одного и того же ДТП.
– Любители быстрой езды и погодные условия встретились, – пишет пользовательница сети Лариса Кондратьева.
Информация уточняется.
Массовое ДТП на выезде из Брагино в Ярославле 27.12.12018.