Массовое ДТП на выезде из Брагино в Ярославле: два человека в больнице

СЕГОДНЯ 14:26 2018-12-27T14:49:29+03:00

Поврежденные автомобили разбросало по дороге. На месте работают скорая и спасатели

На выезде из 15-го микрорайона столкнулись минимум три машины: фура и две легковушки

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В Дзержинском районе Ярославля на выезде в Тутаев произошло ДТП с пострадавшими. В 11:46 судьбоносно встретились три автомобиля: грузовая «Скания» и две легковые машины «Мицубиси».

– Один человек доставлен в больницу, второй находится в процессе транспортировки, –сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В группе «Жесть Ярославль» в ВКонтакте появилось видео с места аварии. На нем количество поврежденных автомобилей больше, однако пока не известно, являются ли все они участниками одного и того же ДТП.

– Любители быстрой езды и погодные условия встретились, – пишет пользовательница сети Лариса Кондратьева.

Информация уточняется.