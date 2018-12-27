Прокуратура Ярославля обнаружила в букмекерской конторе игровые автоматы

СЕГОДНЯ 13:53 2018-12-27T13:53:16+03:00

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Прокуратура Красноперекопского района обнаружила в букмекерской конторе «Спортбет» игровые автоматы.

В заведении стояло 29 «одноруких бандитов», два из них использовались посетителями. Руководил процессом игры кассир. Он принимал ставки посетителей, зачислял их на виртуальный счёт пластиковой карты. С помощью этой карты игроки делали ставки, затем нажимали на кнопку игрового автомата и запускали игру. На экране начинал вращение барабан-колесо с картинками различных фигур. Когда выпадало определенное число одинаковых изображений, на карту поступал выигрыш. Обналичивал деньги кассир игрового заведения.

Идет следствие.